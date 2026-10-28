روته يرحب بالتزام بريطانيا الدفاعي في الموازنة الجديدة.. ويؤكد: دور لندن عبر الأطلسي حيوي

رحب العام الأمين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، بالالتزام الدفاعي الذي تضمنته الموازنة البريطانية الجديدة، مؤكدا أن دور المملكة المتحدة في أمن منطقة عبر الأطلسي "حيوي".

وقال روته، في منشور على منصة "إكس"، إن الموازنة التي قدمها وزير المالية البريطاني جون هيلي تحمل "أخبارا جيدة" فيما يتعلق بالدفاع، مشيدا بما وصفه بـ"الالتزام القوي" في هذا المجال.

وأضاف أن الخطوة تضع بريطانيا على "مسار موثوق" نحو الوفاء بالتعهد الذي أقره جميع حلفاء الناتو في قمة لاهاي، بما يضمن توفير الاستثمارات اللازمة للحفاظ على جاهزية الحلف وقدرته على ردع أي عدوان والدفاع عن الحرية والأمن.

وكان هيلي أعلن، خلال عرض الموازنة، أن الحكومة ستغطي فجوة قدرها 4.7 مليار جنيه إسترليني في خطة الاستثمار الدفاعي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في قطاعات حكومية أخرى، على أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن خطط الإنفاق الدفاعي المستقبلية العام المقبل.

كما تستهدف الحكومة البريطانية رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بالوصول إلى هدف الناتو البالغ 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي بحلول عام 2035.