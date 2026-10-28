الولايات المتحدة ترحب بانضمام فيتنام إلى اتفاقات "أرتميس" لاستكشاف الفضاء

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بانضمام فيتنام إلى اتفاقات أرتميس، مؤكدة أن استكشاف الفضاء يدخل حقبة جديدة من الاكتشاف والفرص، في ظل تزايد أهميته للتقدم العلمي والنمو الاقتصادي والتكنولوجيات التي ستشكل المستقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمها، اليوم /الأربعاء / - أن فيتنام، بوصفها الدولة الـ 78 الموقعة على الاتفاقات، تنضم إلى تحالف متنامٍ من الدول الملتزمة بسياسة فضائية تهدف إلى توسيع آفاق الاكتشاف والابتكار البشريين، من خلال استكشاف الفضاء واستخدامه على نحو آمن وشفاف ومسؤول.

وأضافت أن فيتنام ستسهم في تطبيق هذه المبادئ المشتركة بصفتها شريكا ملتزما بالاستخدام السلمي والتعاوني للفضاء.

وأشارت إلى أن قرار فيتنام يوسع نطاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة وفيتنام ليشمل مجالا جديدا، موضحة أن الشراكة، التي تأسست على أكثر من 30 عاما من التعاون، تشمل مجالات الدفاع والاقتصاد وإنفاذ القانون ومعالجة إرث الحرب والتعاون التكنولوجي، وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.

وأنشأت الولايات المتحدة وسبع دول أخرى اتفاقات أرتميس عام 2020، خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون مجموعة من المبادئ العملية التي توجه الاستكشاف المسؤول للفضاء.

وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» قيادة جهود الولايات المتحدة للتواصل مع الدول بشأن الاتفاقات وتنفيذها.