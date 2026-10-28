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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشارقة تغلق شواطئها مؤقتًا تحسبًا لوصول تلوث نفطي من ناقلة بحرية

تلوث نفطي يهدد الشواطئ
تلوث نفطي يهدد الشواطئ
ملك ريان

أعلنت حكومة إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 28 أكتوبر، الإغلاق المؤقت لشواطئ المدينة، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى منع وصول التلوث البحري الناجم عن تسرب نفطي من ناقلة بحرية إلى المناطق الساحلية.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الفرق المختصة والجهات المعنية تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشواطئ، داعيًا الجمهور ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والاعتماد على المصادر المعتمدة للحصول على المعلومات، وتجنب تداول الشائعات.

ويأتي القرار بعد أيام من إغلاق شاطئ الحمرية في الشارقة، على خلفية التسرب النفطي الذي امتدت آثاره إلى سواحل إمارة أم القيوين، وفق ما أعلنته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي رصدت تلوثًا بحريًا، كما لاحظ سكان في الشارقة وعجمان وأم القيوين روائح مرتبطة بالحادث، مؤكدة أن الروائح المبلغ عنها لا تشكل مخاطر صحية على السكان، بحسب بيانها.

وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار صناعية، نشرتها شبكة «كوبرنيكوس» الأوروبية، اتساع نطاق البقعة النفطية قبالة السواحل الإماراتية خلال الأيام الماضية، ما أثار مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن السلطات الإماراتية لم تعلن اسم الناقلة المتسببة في التسرب أو السبب المؤكد للحادث، فيما رجح خبراء تحدثوا للوكالة أن يكون مصدر التسرب ناقلة تُعرف باسم «جيم رقم 2»، قيل إنها تعرضت لضربة بمقذوف مجهول الشهر الماضي، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وامتدت الإجراءات الاحترازية إلى إمارات أخرى؛ إذ أُغلقت الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين مؤقتًا، كما أعلنت رأس الخيمة إغلاق جميع شواطئها حتى إشعار آخر، في وقت تواصل فيه الجهات المعنية تقييم نطاق التلوث والعمل على احتوائه والحد من آثاره البيئية.

وتسلط الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه حماية البيئة البحرية في الخليج، خصوصًا مع امتداد آثار التسربات النفطية إلى مناطق ساحلية متعددة، وما قد تسببه من أضرار محتملة للحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسواحل.


 

تسرب نفطي البيئة البحرية الإمارات الشارقة عاجل

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