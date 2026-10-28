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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تختتم تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء

دوري الأئمة النجباء
دوري الأئمة النجباء
أحمد سعيد

اختتمت وزارة الأوقاف تصفيات المرحلة الأولى من الموسم الثالث لمسابقة «دوري الأئمة النجباء» بأكاديمية الأوقاف الدولية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمشاركة الأئمة من مديريات أوقاف القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والسويس، إلى جانب فريق الديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار برنامج تنافسي يستهدف إبراز القدرات العلمية والدعوية للأئمة، والارتقاء بمستواهم المعرفي والمهاري.

اختتام تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء

وضمت لجنة التحكيم والتقييم كلًّا من الدكتور محمود الفخراني - مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ حسين القاضي - عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف ومدير عام المراكز الثقافية والمكتبات، والشيخ أحمد محمد منصور - عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف وشيخ مقرأتي الجامع الأزهر والسيدة زينب؛ لضمان تقييم المتسابقين وفق معايير علمية ودعوية تعكس مستوى تمكنهم واستعدادهم.

وتستهدف المسابقة بناء شخصية الإمام القادر على الجمع بين رسوخ العلم الشرعي، وسلامة الفهم، وحسن إدراك قضايا الواقع، بما يؤهله لمواجهة الأفكار المغلوطة، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والإسهام بفاعلية في بناء الوعي الديني والفكري والوطني، تأكيدًا لاهتمام وزارة الأوقاف باكتشاف الكفاءات المتميزة بين الأئمة، وتوفير مسارات تنافسية جادة لتنمية قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للاضطلاع برسالتهم الدعوية والمجتمعية على نحو يجمع بين التأصيل الشرعي، والوعي بقضايا العصر، والقدرة على التواصل والتأثير.

وزارة الأوقاف الأوقاف اختتام تصفيات المرحلة الأولى للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء دوري الأئمة النجباء المرحلة الأولى للموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء

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