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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف السابق

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف السابق، وأحد أبرز رموز الفكر الإسلامي المعاصر، الذي وُلد في 25 أكتوبر 1928، وترك بصمات من نور بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المعتدل.

وُلد فضيلته بقرية سُليم بمحافظة سوهاج، ونشأ في أسرة متدينة، فحفظ القرآن الكريم صغيرًا، والتحق بمعهد الإسكندرية الديني عام 1944، ثم تخرج في كلية أصول الدين عام 1958، ونال درجة الدكتوراه في التفسير والحديث عام 1966 بتقدير ممتاز، لتبدأ مسيرته العلمية في التدريس والبحث وخدمة الدعوة.

بدأ عمله إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف عام 1960، ثم عمل أستاذًا للتفسير والحديث، وأُعير إلى الجامعة الإسلامية في ليبيا، ثم إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث أسهم في تدريس العلوم الشرعية ونشر المعرفة بين طلاب العلم.

وفي عام 1986 تولّى فضيلته منصب مفتي الديار المصرية، فقدم اجتهادات وفتاوى تناولت قضايا المجتمع المعاصر، ثم عُيّن شيخًا للأزهر الشريف عام 1996، فواصل أداء رسالته العلمية والدعوية، مؤكدًا أهمية الجمع بين أصالة التراث الإسلامي ومتطلبات العصر.

وعُرف الإمام الأكبر بفكره الوسطي المعتدل، واهتمامه بمعالجة القضايا المعاصرة، ودعوته إلى الحوار والاجتهاد المنضبط، كما اهتم بقضايا المرأة وحقوقها، وترك مؤلفات علمية بارزة، من بينها «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»، و«بنو إسرائيل في القرآن والسنة»، و«معاملات البنوك وأحكامها الشرعية»، إلى جانب مؤلفات في الفقه والعقيدة والأخلاق.

وبعد حياة حافلة بالعلم والعطاء ونشر سماحة الإسلام ووسطيته في أرجاء الدنيا، انتقل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي إلى جوار الله في العاشر من مارس عام 2010، ودُفن بالبقيع الشريف بالمدينة المنورة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إحياء ذكرى أعلام الأزهر الشريف يأتي تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والدعوية، ووفاءً لجهودهم في خدمة الدين والوطن، وإبرازًا لدورهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وإثراء المكتبة الإسلامية.

وقالت: “رحم الله الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين”.

وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر

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