رئيس باكستان: العلاقات مع التشيك تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق

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أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن ثقته بأن بلاده وجمهورية التشيك ستواصلان تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما منذ زمن طويل.

وقال زرداري - في رسالة بعث بها إلى الرئيس التشيكي بيتر بيفل بمناسبة العيد الوطني للبلاد نقلها راديو "باكستان" اليوم الأربعاء - إن إسلام آباد وبراغ ستكتشفان آفاقا جديدة للتعاون ذي المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون الوثيق.

وتحتفل جمهورية التشيك اليوم بالذكرى ال108 لتأسيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا المستقلة في 28 أكتوبر 1918.