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مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد المترو والقطار الكهربائي والمونوريل بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

كامل الوزير - وزير النقل
كامل الوزير - وزير النقل
حسام الفقي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، حيث ستكون مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف(LRT)  ومونوريل شرق النيل كالتالي:

أولًا: مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

  • قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً
  • قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً
  • قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً
  • قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً
  • قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً
  • قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحاً
    قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً
  • قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً
  • قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً
  • قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً
  • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة              أنور السادات الساعة 12:25 صباحاً
  • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة             جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحاً.
  • يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة           جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.
     

ثانياً: مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

  • قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً
  • قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحاً 
  • قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:25 صباحاً -قيام أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:38 صباحاً
  • قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠  و ٨:٠٠ صباحاً
  • قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:20مساءً 
  • قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:40مساءً 
  • قيام آخر قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 11:30 مساءً
  • قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 11:47 مساءً

ثالثاً: مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

  • قيام أول قطار من إستاد القاهرة ومدينة العدالة الساعة 6:00 صباحاً
    قيام آخر قطار من إستاد القاهرة ومدينة العدالة الساعة 7:50 مساءً

كما أشار البيان إلى توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير -  وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني ومونوريل شرق النيل والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي  وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام  واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب.

وزارة النقل القطار الكهربائي الخفيف مترو الأنفاق المونوريل مواعيد المترو الجديدة

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