الأوراق والمستندات المطلوبة.. تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 2026

تتزايد معدلات البحث عبر المنصات الرقمية حول تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 2026، باعتباره أحد أبرز الحلول التمويلية الميسرة التي تلبي تطلعات المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بأفضل الشروط المتاحة في السوق المصرفية المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم شرائح المجتمع المختلفة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر عبر تقديم تسهيلات بنكية حقيقية ومرنة للغاية ومصممة خصيصاً لتناسب كافة الدخول والقدرات المالية المتنوعة لجميع العملاء.



تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي 202

يوفر بنك ناصر قرضَا، لشراء السيارات وفقا لضوابط محددة، مع اختلاف الضمانات المطلوبة بحسب طبيعة دخل العميل وجهة عمله أو مصدر المعاش، فضلا عن قيمة التمويل ومدته ونسبة الاستقطاع المسموح بها من الدخل الشهري.

بنك ناصر

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك ناصر 2026

توجد عدة مستندات مطلوبة للحصول على التمويل، وهي:

- طلب الحصول على التمويل.

- عرض سعر للسيارة المراد شراؤها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- بيان الحالة الوظيفية لأصحاب المرتبات.

- بيان المعاش لأصحاب المعاشات وورثتهم.

قرض السيارة

- إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

- إقرار بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد إذا كانت ضمن الضمانات المقدمة.

- مفردات مرتب العميل أو بيان المعاش، أو بيان بحصة العميل من معاش الوريث، مع تقديم المستندات ذات الصلة بالضامن عند اشتراطه.

خطوات التقديم على قرض السيارة من بنك ناصر الاجتماعي

فيما يتعلق بخطوات التقديم على القرض فجاءت كالتالي:

- تقديم طلب إلى البنك، وإرفاق عرض سعر السيارة والمستندات التي تثبت هوية العميل ومصدر دخله.

- ثم استكمال البيانات والضمانات المطلوبة وفقا للفئة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

التقديم على قرض السيارة

- وبعد مراجعة المستندات وتقييم القدرة على السداد واستيفاء شروط التمويل، يحدد البنك الإجراءات النهائية وقيمة التمويل والقسط ومدة السداد وفقا للضوابط المعمول بها.

ويجب على الراغبون في الحصول على قرض السيارة، التواصل مع فروع بنك ناصر الاجتماعي للتأكد من أحدث أسعار العائد والمصاريف الإدارية والمستندات المطلوبة، إذ قد تتغير الشروط وفقا لقرارات البنك ونوع التمويل.

أسعار الفائدة على قرض السيارة من بنك ناصر 2026

تتضمن أسعار العائد المعلنة للتمويل، ما يلي:

- عائد بنسبة «13%» لمدة 5 سنوات.

- عائد بنسبة «15%» لمدة 10 سنوات.

أسعار الفائدة على قرض السيارة

وتخضع أسعار العائد للتغيير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي وسياسات البنك، لذلك ينبغي التأكد من السعر النهائي المطبق عند تقديم طلب التمويل.

الفئات المستحقة للحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

يشمل التمويل عددا من الفئات، أبرزها:

- موظفو الحكومة والعاملون بالقطاع العام.

الفئات المستحقة

- وأصحاب المعاشات وورثة المعاشات.

- أصحاب الأوعية الادخارية، وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى البنك.

مدة قرض السيارة من بنك ناصر ونسبة الخصم من الراتب

تصل نسبة عبء الدين إلى 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد ترتفع إلى 90% في حالة وجود دخل إضافي، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها البنك.

مدة قرض السيارة

ويعتمد تحديد قيمة التمويل والقسط الشهري على دخل العميل والتزاماته المالية ومدة السداد، بما يضمن توافق التمويل مع الضوابط المعتمدة لدى البنك.

قيمة المصاريف الإدارية لقرض السيارة من بنك ناصر

تصل المصاريف الإدارية لـ 1.5% من قيمة التمويل، وتسدد قبل منح التمويل، بينما تنخفض إلى 0.75% بالنسبة للجهات المتعاقدة مع البنك، وفقا للبيانات المعلنة.

الضمانات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

تختلف الضمانات وفقا لفئة العميل، وتشمل ما يلي:

أصحاب المرتبات:

- يشترط تحويل راتب العميل أو قيمة القسط الشهري إلى البنك، مع تقديم ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال، أو تقديم وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل مدة التمويل والمديونية لصالح البنك، إلى جانب حظر بيع السيارة لصالح البنك، وفقا للضوابط المطبقة.

أصحاب المعاشات وورثة المعاشات:

- يتطلب التمويل تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش إلى البنك، مع تطبيق الضمانات المقررة، باستثناء شرط تقديم ضامن من جهة حكومية، وفقا للبيانات المتاحة.

اصحاب المعاشات

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:

- تشمل الضمانات تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وسداد مقدم بنسبة «25%» من قيمة عرض سعر السيارة، بالإضافة إلى تعهد بتحويل راتب اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع

أصحاب الودائع:

- تنقسم الضمانات الخاصة بأصحاب الودائع إلى حالتين، الأولى الودائع المجمدة داخل البنك، وتتضمن تقديم إقرار بالسداد النقدي ووثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، مع الحظر على السيارة، وقد يتم الإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر وفقا لنسبة المديونية إلى الوديعة.

أما الحالة الثانية، فتخص الودائع المجمدة في بنوك أخرى، وتتطلب تقديم إقرار بالسداد النقدي وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر الاجتماعي.