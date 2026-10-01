بعائد 18.25%.. تفاصيل شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر لكبار السن

أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادات "رد الجميل" لكبار السن بعوائد مميزة تصل إلى 18.25%، بالتزامن مع إعفاء كبار السن من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في جميع معاملات البنك طوال شهر أكتوبر.

ويأتي طرح الشهادات ضمن المنتجات الادخارية التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، مع توفير أكثر من اختيار للعملاء من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد، بما يسمح باختيار النظام المناسب لاحتياجاتهم.

شهادات رد الجميل من بنك ناصر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه سيتم طرح "شهادة رد الجميل" بعوائد مميزة، مع إتاحة بدائل متنوعة أمام العملاء وفقًا لمدة الشهادة ودورية صرف العائد.

وأوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن شهادة "رد الجميل" تتضمن شهادات بمدد مختلفة، مع اختلاف العائد وفقًا لدورية صرفه.

أسعار الفائدة على شهادات رد الجميل

تتضمن شهادة "رد الجميل" لمدة عام عائدًا بنسبة 16.50% عند اختيار صرف العائد شهريًا.

وفي حال اختيار صرف العائد سنويًا، يصل العائد على الشهادة ذات المدة البالغة عامًا واحدًا إلى 17.50%.

أما الشهادة لمدة 3 سنوات، فيبلغ العائد 16.75% عند صرفه شهريًا، بينما يصل إلى 18.25% عند اختيار صرف العائد سنويًا.

وبذلك يصل أعلى عائد متاح ضمن الشهادة إلى 18.25%، مع اختيار مدة 3 سنوات وصرف العائد سنويًا.

الحد الأدنى لشهادة رد الجميل

تبدأ قيمة شراء شهادة "رد الجميل" من ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى يصل إلى مليوني جنيه.

ويتيح الحد الأدنى المحدد للشهادة بدء الاستثمار بمبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية زيادة قيمة الشهادة وفقًا لمضاعفات هذا المبلغ، حتى الحد الأقصى المعلن.

إعفاء كبار السن من مصروفات البنك

وبالتزامن مع طرح الشهادات، أعلن بنك ناصر الاجتماعي إعفاء كبار السن من المصروفات الإدارية ومصاريف فتح الحساب في جميع معاملات البنك طوال شهر أكتوبر.

ويهدف الإعفاء إلى تخفيف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات المصرفية خلال فترة المبادرة، بالتزامن مع طرح شهادة "رد الجميل" بعوائد متنوعة.

تفاصيل شهادات بنك ناصر لكبار السن

مدة الشهادة دورية صرف العائد العائد سنة شهري 16.50% سنة سنوي 17.50% 3 سنوات شهري 16.75% 3 سنوات سنوي 18.25%

وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى مليوني جنيه، وفقًا للتفاصيل المعلنة عن شهادة "رد الجميل".

ويتيح تنوع مدد الشهادات ودورية صرف العائد أمام العملاء اختيار النظام الذي يتناسب مع احتياجاتهم الادخارية، سواء من خلال الحصول على عائد شهري أو الانتظار حتى موعد صرف العائد السنوي.