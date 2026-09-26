وليد النحاس: تعديل مرتقب في عائد شهادة «رد الجميل» من بنك ناصر لأصحاب المعاشات

كشف وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن اتجاه البنك إلى تعديل عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن و أصحاب المعاشات خلال المرحلة المقبلة، في إطار حرص البنك على استمرار تقديم منتجات ادخارية تلبي احتياجات هذه الفئة.

وأضاف النحاس، خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن أصحاب المعاشات وكبار السن من حقهم الاستفادة من مختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أن شهادة «رد الجميل» تم إطلاقها منذ عدة سنوات وشهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن شهادة «رد الجميل» تأتي في إطار الدور الاجتماعي للبنك واهتمامه بكبار السن، لافتا إلى أن العائد المقدم عليها يعد من العوائد المرتفعة في السوق، مع الاتجاه إلى إجراء تعديل جديد على العائد خلال الفترة المقبلة.

وكان بنك ناصر الاجتماعي قد أطلق شهادة «رد الجميل» لكبار السن في إطار تقديم منتجات ادخارية تلبي احتياجاتهم، وسبق للبنك تعديل عائد الشهادة أكثر من مرة وفقا لقرارات لجنة الأصول والخصوم وأسعار العائد المصرفية.

كما أوضحت بيانات البنك الرسمية أن الشهادة تستهدف العملاء من كبار السن، مع إتاحة دوريات صرف مختلفة للعائد وفقا للمنتج المطروح.