مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

اجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة اليوم لمراجعة الدروس المستفادة وترسيخ نهج جديد للوقاية والاستعداد للجائحة القادمة، في ظل تزايد الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي بقيادة منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها ؛ قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن جائحة كوفيد-19 علمتنا أنه في عالمنا المترابط، لا يمكن لأي بلد أن يحمي نفسه بمفرده، وهو درس أتى بتكلفة بشرية واقتصادية هائلة.

وشددت على أن قادة العالم يتحملون الآن مسؤولية تحويل هذا الدرس إلى استعداد دائم.

وأضافت : إن تحقيق ذلك ممكن من خلال إرساء الاستجابات للجوائح المقبلة على مبادئ الإنصاف والتضامن والتعاون متعدد الأطراف، وتسخير قوة العلم والتزام المجتمعات والعاملين الصحيين المحليين، "والإقرار بأنه يجب ألا نسمح أبدا لجائحة عالمية أخرى بأن تشلنا أو تفرق بيننا".

جاء ذلك في كلمة لأمينة محمد نيابة عن الأمين العام، خلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم الجمعة على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة، بهدف تنسيق الجهود في مجالات التأهب للجوائح والوقاية منها والاستجابة لها.

ولفتت إلى أن العالم أحرز تقدما كبيرا منذ اعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي لعام 2023 بشأن التأهب للجوائح، مضيفة "لكن عملنا لم ينته بعد".

وتابعت: "حتى ونحن نجتمع اليوم، يظهر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن مسببات الأمراض الخطيرة لا تزال تختبر جاهزيتنا الجماعية".



وتابعت قائلة: "عندما يضرب فيروس ما لأول مرة، تتدفق الأموال وتقطع الوعود، ولكن عندما تتباطأ معدلات الإصابة، يبدأ الالتزام في التراجع، وتتآكل الثقة العالمية في أنظمة الصحة العامة. لا يمكننا السماح لهذه الحلقة المفرغة بالاستمرار".



وحددت أمينة محمد ثلاثة مجالات يجب التركيز عليها: سد فجوات التمويل الهائلة لضمان قدرة جميع البلدان على رصد أي تفش محتمل ومراقبته واحتوائه. وكذلك تبني حقيقي لنهج الصحة الواحدة الذي يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والنظم الإيكولوجية. بالإضافة إلى إدراك أن الإنصاف ليس أمرا اختياريا، بل هو ركيزة أساسية، وضمان حصول جميع البلدان على الأدوات المنقذة للحياة انطلاقا من مبدأ العدالة.

و دعت نائبة الأمين العام الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة المفاوضات بشأن الملحق، وذلك بهدف استثمار الإمكانات الكاملة للاتفاق، مؤكدة أنه "ليس لدينا وقت لنضيعه".

وحذرت أمينة محمد من حدوث جائحة جديدة مؤكدة أن الأمر فقط مسألة وقت ليس أكثر .

وزادت : الجائحة الجديدة القادمة ستشكل اختبارا لأنظمتنا الصحية ولالتزامنا ببعضنا البعض.

ودعت الجميع إلى ضمان اجتياز الجميع لهذا الاختبار.