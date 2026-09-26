ناقد: منتخب مصر دفع ثمن تصريحات حسام حسن.. والجماهير انشغلت بأزمة الشناوي

أكد الناقد الرياضي أحمد جلال أن منتخب مصر دفع ثمن حالة الجدل التي صاحبت تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأجواء المحيطة بالمنتخب أثرت على تركيز الجماهير خلال مواجهة أنجولا.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المباراة شهدت حالة لافتة من انشغال الجماهير بملف محمد الشناوي، قائد منتخب مصر وحارس مرمى الأهلي، بدلًا من التركيز بشكل كامل على أداء المنتخب ونتيجة المباراة.

وأوضح أن جماهير المنتخب ظلت خلال اللقاء تهتف: «يا ليالي يا ليالي.. شناوي السد العالي»، وهو ما عكس، بحسب حديثه، حجم الاهتمام الجماهيري بأزمة الشناوي والتصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا قبل المباراة.

وأشار جلال إلى أن هذه الحالة جعلت الحديث عن المنتخب يتراجع إلى الخلف، بينما تصدرت أزمة حسام حسن ومحمد الشناوي المشهد، مؤكدًا أن المنتخب كان في حاجة إلى تركيز أكبر من الجميع من أجل تحقيق بداية قوية في مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الناقد الرياضي أن تصريحات المدير الفني فتحت مساحة واسعة للجدل، وأدت إلى انتقال النقاش من الأمور الفنية الخاصة بالمنتخب إلى ملفات أخرى مرتبطة بعلاقة حسام حسن بعدد من الأطراف داخل منظومة كرة القدم المصرية.

واختتم أحمد جلال حديثه بالتأكيد على أن ما حدث خلال مباراة أنجولا يوضح حجم تأثير التصريحات والجدل المصاحب لها على المشهد الكروي، خاصة مع ارتباط المنتخب بعدة ملفات جماهيرية وإعلامية في الفترة الحالية.