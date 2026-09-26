نادي قضاة مصر ينعى المستشار أحمد الزند: مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العام

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ووزير العدل الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب نادي قضاة مصر، في بيان، عن بالغ حزنه لرحيل المستشار أحمد الزند، واصفًا إياه بأحد رموز القضاء المصري، مؤكدًا أن الأسرة القضائية فقدت أحد أبنائها الذين أفنوا جانبًا كبيرًا من حياتهم في خدمة القضاء والدفاع عن استقلاله وصون هيبته وكرامته.

وأشار النادي إلى أن المستشار أحمد الزند ترك مسيرة حافلة بالعطاء والعمل العام، وحضورًا بارزًا في تاريخ نادي قضاة مصر، لافتًا إلى ما قدمه طوال مسيرته القضائية والعامة من أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه.

وتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وأبنائه وذويه، وإلى جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن عطائه خير الجزاء.

واختتم النادي بيانه قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة المستشار أحمد الزند

وتوفي صباح اليوم السبت ، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أحد المستشفيات الخاصة

ويُعد المستشار أحمد الزند أحد أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث تولى عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها منصب وزير العدل، كما شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

كما تولى أحمد الزند رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه بعد تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

وامتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم السبت.

مرض المستشار أحمد الزند

وكان المستشار أحمد الزند قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.