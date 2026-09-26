خبير بريطاني يزور مستشفيات جامعة عين شمس لإجراء مناظرات بجراحة قلب الأطفال





في إطار انفتاح مستشفيات جامعة عين شمس على الخبرات الطبية العالمية، وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات الصحية الدولية، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، يستقبل مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس الدكتور رام دانابونييني، رئيس فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى ألدر هاي للأطفال بمدينة ليفربول – إنجلترا، أحد الخبراء المتخصصين في جراحات قلب الأطفال.

وتأتي زيارة الخبير إلى جامعة عين شمس خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر 2026، حيث يقوم بمناظرة حالات الأطفال التي تتطلب تقييما متخصصا في جراحات القلب، والاستفادة من خبرته في دراسة الحالات ووضع أنسب الخطط العلاجية والجراحية لها.

وفي إطار الاستعداد للزيارة، يبدأ مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية في استقبال الحالات بالعيادة التحضيرية اعتبارا من 27 سبتمبر 2026، على أن تستقبل العيادة يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، بالعيادات الخارجية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بالمستشفى الحالات المرضية.

ويتيح المستشفى المناظرة الطبية مجانا، كما يمكن إرسال التقارير والفحوصات الطبية للحالات مسبقا عبر تطبيق واتساب على الرقم:

01001297286

وتعكس زيارة الخبير البريطاني حرص جامعة عين شمس ومستشفياتها على استقطاب الخبرات الطبية الدولية المتميزة، وتبادل الخبرات في التخصصات الدقيقة، وإتاحة الفرصة للمرضى للاستفادة من التقييم الطبي المتخصص وفق أحدث الممارسات العالمية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال مرضى القلب ويعزز مكانة المستشفيات الجامعية كمراكز متقدمة للرعاية الطبية والتخصصية.