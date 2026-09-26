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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا ولطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
حسام الفقي



​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، حيث تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة ورطبة في الصباح الباكر، تتحول إلى حارة رطبة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.  


​وأوضحت الهيئة، في بيانها اليومي، أن الأجواء تعود للاعتدال خلال ساعات الليل على كافة أرجاء الجمهورية.

 مع استمرار نشاط الرياح المعتدلة التي تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي ساعات الليل.  


الظواهر الجوية وفرص الأمطار
​أشار خبراء الأرصاد إلى احتمال ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها هطول رذاذ خفيف وغير مؤثر على الحركة اليومية.  


​كما حذرت الهيئة قائدي السيارات من تشكّل الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.  
الملاحة البحرية
​وعن حالة البحرين، أكدت الأرصاد وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و70 كم/ساعة، ويرتفع الموج إلى نحو 3.5 متر، مما يستوجب توخي الحذر للأنشطة البحرية.

درجات الحرارة السبت 26 سبتمبر
​القاهرة الكبرى: العظمى 31، المحسوسة 33.

​الوجه البحري: العظمى 30، المحسوسة 32.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27، المحسوسة 30.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس

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