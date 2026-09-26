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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يعلن فسخ تعاقده مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
رباب الهواري

كشف محمد ناجي جدو، المدرب في الجهاز الفني لنادي بيراميدز، عن موقف النادي من رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب تأييد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب المحكمة الرياضية الدولية.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت في 26 نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، على خلفية مخالفة لوائح مكافحة المنشطات، في القضية المتعلقة بالتلاعب في عينة منشطات.

وجاء قرار المحكمة الرياضية الدولية بعدما تقدم رمضان صبحي بطعن على العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق، ليصبح قرار الإيقاف ساريًا لمدة 4 سنوات.

وبموجب العقوبة، يُحظر على اللاعب ممارسة النشاط الرياضي خلال فترة الإيقاف، إلى جانب عدم السماح له بالتدرب مع أي نادٍ أو دخول المنشآت الرياضية، وفقًا لما يترتب على القرار الصادر بحقه.

وتحدث محمد ناجي جدو عن مستقبل رمضان صبحي مع بيراميدز، مؤكدًا أن استمرار العقوبة دفع النادي إلى حسم موقفه من اللاعب.

وقال جدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: “بعد إيقاف رمضان 4 سنوات، فمن الطبيعي فسخ عقده مع بيراميدز”.

وأضاف: “كان لدينا أمل في قبول استئناف رمضان صبحي والمشاركة مع الفريق في يناير”.

وأوضح جدو أن النادي كان ينتظر نتيجة الطعن المقدم من اللاعب، خاصة مع وجود آمال في رفع العقوبة وعودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومع تأييد قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات، أصبح استمرار رمضان صبحي مع بيراميدز أمرًا غير متاح، ليقترب بذلك مشواره مع النادي من النهاية، في ظل عدم قدرته على المشاركة في التدريبات أو المباريات طوال مدة العقوبة.

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