بيراميدز يكشف مفاجأة في عقود مهند لاشين ومرعي وكريم حافظ

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن عقود عدد من لاعبي فريق الكرة وانتهاء بعض العقود بنهاية الموسم الجاري وأحقيتهم في الرحيل بدون مقابل والتوقيع خلال يناير المقبل لأي ناد آخر.

أوضح المصدر أن عقود الثلاثي مهند لاشين لاعب الوسط الدولي، والمدافع محمود مرعي وكذلك الظهير الأيسر الدولي كريم حافظ، تنتهي في صيف عام 2028 وليس في 2027 كما يدعي البعض، وأن الثلاثي ما يزال في عقده عام إضافي بخلاف الموسم الجاري.

أشار المصدر إلى أنه من المنتظر خلال أيام قليلة سيجدد اللاعبون الثلاثة عقودهم مع النادي بإضافة 3 سنوات إضافية بخلاف الموسم المقبل، بعد الاتفاق على ذلك في إطار خطة النادي للحفاط على عناصره الأساسية وقوامه الرئيسي.

وحول عقد المهاجم الدولي مصطفى زيكو، كشف المصدر عن أن عقد زيكو مستمر مع النادي حتى عام 2029 واللاعب مستمر في صفوف نادي بيراميدز كونه واحدًا من أهم العناصر في صفوف الفريق.