بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 388 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من القضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

وجاءت التعيينات كالآتي:

المستشار مجدي علي قاسم سلامة – رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير – رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

المستشار عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير – رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

المستشار شعبان محمد أبو دنيا – رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

المستشار علي محمد عمر الهواري – رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

المستشار حاتم محمد حسني محمد محمود – رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.

المستشار عاطف عبد المنعم علي نصر – رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

المستشار أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل – رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.