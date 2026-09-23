لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته، بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج اللبنانية، والتي ربط البعض بينها وبين علاقته السابقة بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ونشر العوضي توضيحًا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أكد خلاله أن تصريحاته أُسيء فهمها، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص بأي شكل.

العوضي يوضح حقيقة تشبيه السيارات

وأوضح أحمد العوضي أن حديثه عن السيارات جاء في إطار تشبيه لمراحل الحياة، وليس للحديث عن العلاقات العاطفية أو الأشخاص الذين مروا في حياته.

وأشار إلى أن التأويلات التي صاحبت تصريحاته فتحت بابًا واسعًا للجدل، مؤكدًا أن ما قاله لم يكن يحمل أي إسقاط على شخص بعينه.

رسالة خاصة إلى ياسمين عبدالعزيز

وحرص العوضي على التأكيد على احترامه وتقديره لياسمين عبدالعزيز، واصفًا إياها بـ«نجمة العالم العربي الأولى».

كما قدم لها اعتذاره إذا تسببت تصريحاته في أي إساءة فُهمت بشكل غير مقصود، مؤكدًا أنه يحمل ذكريات طيبة لكل من دخل حياته.

ووجه العوضي رسالة خاصة إلى ياسمين، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق، ومشددًا على تقديره لها رغم ما أثارته تصريحاته من جدل.



