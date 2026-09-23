قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 8 أشخاص يستغلون 10 أطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
هدية الرئيس لأبناء الصعيد.. تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شفا الأطفال بسوهاج
بكام النهاردة؟.. الريال السعودي يتراجع في البنوك وهذا أعلى سعر للبيع
مرموش وهيثم وأزمة رأس الحربة.. كيف يحل حسام حسن لغز هجوم منتخب مصر أمام أنجولا؟
مهيب عبدالهادي يكشف موقف بيراميدز من ضم ياسر إبراهيم.. والعلاقات مع الأحمر جيدة
وزير الثقافة الإندونيسي يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط
مخدرات أون لاين.. القبض على أدمن صفحة لبيع الممنوعات على السوشيال ميديا
قبل بيعها بالأسواق.. الداخلية تداهم مصنع لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة
انفجارات على الهواء.. هجمات روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف
عقوبات أمريكية جديدة تنفذ اليوم على إيران.. والهدف شلّ قطاع الطيران
تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف
بديل بطاقة التموين الجديد.. مميزات وخطوات الحصول على الكارت الموحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البلطي بكام النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الكيلو والجمبري تراجع 24 جنيها

أسعار الأسماك اليوم الاربعاء في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم الاربعاء في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في سوق العبور، حيث تراجع الجمبري بقيمة كبيرة وصلت إلى 24.23 جنيه في الكيلو، بينما قفزت أصناف أخرى بقيمة وصلت إلى 26.10 جنيه، وسط استقرار نسبي في أسعار البلطي الأكثر طلبا.

وسجل التراجع الأكبر في الجمبري الوسط بنحو 24.23 جنيه، يليه الجمبري الصغير بنحو 23.86 جنيه، بينما كان الارتفاع الأكبر من نصيب سمك موسى بنحو 26.10 جنيه، يليه الماكريل المجمد بنحو 14.64 جنيه.

أسعار البلطي اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو البلطي الأسواني اليوم نحو 86.43 جنيه بانخفاض قدره 6.77 جنيه.

سجل سعر كيلو فيليه بلطي اليوم نحو 178.25 جنيه بانخفاض قدره 19.72 جنيه.

البلطي

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز اليوم نحو 105.27 جنيه بارتفاع قدره 0.84 جنيه.

سجل سعر كيلو البلطي الصغير اليوم نحو 72.70 جنيه بارتفاع قدره 1.59 جنيه

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

انخفض جمبري وسط بقيمة 24.23 جنيه ليسجل 380 جنيه للكيلو
انخفض جمبري صغير بقيمة 23.86 جنيه ليسجل 263.06 جنيه للكيلو
انخفض جمبري ممتاز بقيمة 22.22 جنيه ليسجل 491.53 جنيه للكيلو
انخفض بياض ممتاز بقيمة 5.39 جنيه ليسجل 165.56 جنيه للكيلو
انخفض الموزة بقيمة 1.70 جنيه ليسجل 133.12 جنيه للكيلو
انخفض مكرونة سويسي بقيمة 1.59 جنيه ليسجل 141.11 جنيه للكيلو
 

انخفض جمبري جامبو بقيمة 1.05 جنيه ليسجل 633.33 جنيه للكيلو
انخفض حدادي بقيمة 0.58 جنيه ليسجل 94 جنيه للكيلو
انخفض البربوني متوسط بقيمة 0.57 جنيه ليسجل 180.33 جنيه للكيلو

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع موسى بقيمة 26.10 جنيه ليسجل 329.78 جنيه للكيلو
ارتفع الماكريل المجمد بقيمة 14.64 جنيه ليسجل 210.15 جنيه للكيلو
ارتفع شعور بقيمة 12.47 جنيه ليسجل 226.47 جنيه للكيلو
ارتفع سبيط بقيمة 8.87 جنيه ليسجل 371.43 جنيه للكيلو
ارتفع القاروص بقيمة 8.79 جنيه ليسجل 313.79 جنيه للكيلو
 

الأسماك

ارتفع السردين المجمد بقيمة 8.50 جنيه ليسجل 116.55 جنيه للكيلو
ارتفع المرجان ممتاز بقيمة 7.49 جنيه ليسجل 204.09 جنيه للكيلو
ارتفع الكابوريا بقيمة 7.41 جنيه ليسجل 178.55 جنيه للكيلو
ارتفع المرجان وسط بقيمة 6.90 جنيه ليسجل 161.90 جنيه للكيلو
ارتفع وقار بقيمة 6.22 جنيه ليسجل 328.46 جنيه للكيلو
ارتفع قشر بياض بقيمة 5.64 جنيه ليسجل 187.71 جنيه للكيلو
ارتفع البربوني ممتاز بقيمة 4.51 جنيه ليسجل 239.09 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم سعر السمك في الأسواق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

ترشيحاتنا

أرشيفية

ضبطية في مركب.. حبس مسجل خطر بحوزته حشيش وأسلحة بأوسيم

العطور

ضبط القائمين على مصنع لإنتاج العطور المغشوشة بالجيزة

المتهم

آيس كريستال.. إعلانات على السوشيال ميديا تقود الأمن لضبط ديلر مخدرات

بالصور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد