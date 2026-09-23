البلطي بكام النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الكيلو والجمبري تراجع 24 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في سوق العبور، حيث تراجع الجمبري بقيمة كبيرة وصلت إلى 24.23 جنيه في الكيلو، بينما قفزت أصناف أخرى بقيمة وصلت إلى 26.10 جنيه، وسط استقرار نسبي في أسعار البلطي الأكثر طلبا.

وسجل التراجع الأكبر في الجمبري الوسط بنحو 24.23 جنيه، يليه الجمبري الصغير بنحو 23.86 جنيه، بينما كان الارتفاع الأكبر من نصيب سمك موسى بنحو 26.10 جنيه، يليه الماكريل المجمد بنحو 14.64 جنيه.

أسعار البلطي اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو البلطي الأسواني اليوم نحو 86.43 جنيه بانخفاض قدره 6.77 جنيه.

سجل سعر كيلو فيليه بلطي اليوم نحو 178.25 جنيه بانخفاض قدره 19.72 جنيه.

سجل سعر كيلو البلطي الممتاز اليوم نحو 105.27 جنيه بارتفاع قدره 0.84 جنيه.

سجل سعر كيلو البلطي الصغير اليوم نحو 72.70 جنيه بارتفاع قدره 1.59 جنيه

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

انخفض جمبري وسط بقيمة 24.23 جنيه ليسجل 380 جنيه للكيلو

انخفض جمبري صغير بقيمة 23.86 جنيه ليسجل 263.06 جنيه للكيلو

انخفض جمبري ممتاز بقيمة 22.22 جنيه ليسجل 491.53 جنيه للكيلو

انخفض بياض ممتاز بقيمة 5.39 جنيه ليسجل 165.56 جنيه للكيلو

انخفض الموزة بقيمة 1.70 جنيه ليسجل 133.12 جنيه للكيلو

انخفض مكرونة سويسي بقيمة 1.59 جنيه ليسجل 141.11 جنيه للكيلو



انخفض جمبري جامبو بقيمة 1.05 جنيه ليسجل 633.33 جنيه للكيلو

انخفض حدادي بقيمة 0.58 جنيه ليسجل 94 جنيه للكيلو

انخفض البربوني متوسط بقيمة 0.57 جنيه ليسجل 180.33 جنيه للكيلو

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع موسى بقيمة 26.10 جنيه ليسجل 329.78 جنيه للكيلو

ارتفع الماكريل المجمد بقيمة 14.64 جنيه ليسجل 210.15 جنيه للكيلو

ارتفع شعور بقيمة 12.47 جنيه ليسجل 226.47 جنيه للكيلو

ارتفع سبيط بقيمة 8.87 جنيه ليسجل 371.43 جنيه للكيلو

ارتفع القاروص بقيمة 8.79 جنيه ليسجل 313.79 جنيه للكيلو



ارتفع السردين المجمد بقيمة 8.50 جنيه ليسجل 116.55 جنيه للكيلو

ارتفع المرجان ممتاز بقيمة 7.49 جنيه ليسجل 204.09 جنيه للكيلو

ارتفع الكابوريا بقيمة 7.41 جنيه ليسجل 178.55 جنيه للكيلو

ارتفع المرجان وسط بقيمة 6.90 جنيه ليسجل 161.90 جنيه للكيلو

ارتفع وقار بقيمة 6.22 جنيه ليسجل 328.46 جنيه للكيلو

ارتفع قشر بياض بقيمة 5.64 جنيه ليسجل 187.71 جنيه للكيلو

ارتفع البربوني ممتاز بقيمة 4.51 جنيه ليسجل 239.09 جنيه للكيلو.