نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025.. انخفاض الإنجاب وارتفاع معدلات رعاية الحمل والولادة الآمنة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والتي أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات السكانية والصحية، من بينها انخفاض مستويات الإنجاب ومعدل إنجاب المراهقات، إلى جانب ارتفاع معدلات رعاية الحمل والولادة داخل المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف والبنك الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.

انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المسح الحالي يمثل امتدادًا لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي أجريت في مصر خلال الفترة من 1988 إلى 2014، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على استمرار تنفيذ المسح بالاعتماد على الكفاءات المصرية والتمويل الوطني.

وأظهرت النتائج الأولية انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل عام 2025، مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بانخفاض نسبته 18.2%.

وأشار الجهاز إلى أن هذا التراجع يعزز إمكانية تحقيق الهدف الاستراتيجي للخطة العاجلة، والوصول بمستويات الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة.

تراجع إنجاب المراهقات

كما كشفت النتائج انخفاض معدل إنجاب المراهقات تحت سن 20 عامًا إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقارنة بـ50 مولودًا لكل ألف سيدة عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت نحو 31%.

وأظهرت النتائج كذلك زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومنها اللولب والكبسولات، بما يدعم استمرارية وجودة خدمات تنظيم الأسرة.

ارتفاع معدلات رعاية الحمل والولادة

وفي مجال صحة الأم والطفل، سجلت المؤشرات ارتفاعًا في معدلات الحصول على خدمات الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة 92.4%.

كما ارتفعت نسبة الولادات التي تمت تحت إشراف مقدم خدمة صحية مؤهل إلى 98%، فيما بلغت نسبة الولادات التي تمت داخل المنشآت الصحية 96%.

تحسن وعي الشباب بتنظيم الأسرة

وأظهرت نتائج المسح ارتفاع مستويات الوعي والاتجاهات الإيجابية لدى الشباب غير المتزوجين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول إلى 28% عام 2025، مقابل 18% عام 2021.

النتائج تدعم التخطيط والسياسات السكانية

وأكد رئيس الجهاز أن المؤشرات الإحصائية الدقيقة لا تمثل مجرد أرقام، وإنما توفر أساسًا لتصحيح السياسات وبلورة خطط التنمية والتعامل مع القضايا المجتمعية.

وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أسهمت في دعم صياغة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، فيما ستوفر نتائج المسح الحالي تشخيصًا محدثًا لمستويات التقدم في تحقيق الأهداف المخططة.

وأشار إلى أن كِبر حجم عينة المسح يتيح دراسة النتائج على المستوى القومي، وكذلك على مستوى الأقاليم والمحافظات، بما يدعم تحديد الاحتياجات بصورة أكثر دقة.

التقرير النهائي بنهاية 2026

وأوضح الجهاز أن النتائج المعلنة تمثل نتائج أولية، فيما يجري استكمال باقي أعمال المسح وإعداد التقرير النهائي، والمقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن يوفر التقرير النهائي قاعدة معلومات تساعد في توجيه الموارد وتحديد أولويات الاستثمارات الصحية والسكانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الجهاز أن إعلان نتائج المسح يأتي في إطار نهج الدولة القائم على التخطيط المبني على الأدلة والبيانات، ودعم منظومة الإحصاءات الرسمية باعتبارها أحد الأسس الرئيسية لصياغة السياسات واتخاذ القرارات التنموية.