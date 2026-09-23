زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة إذا وافقت موسكو على اتخاذ تدابير متبادلة.

وقال زيلينسكي في تصريحات له : "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة إذا لم يقم الروس بضرب بنيتنا التحتية للطاقة، وسيقوم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بنقل هذا المقترح إلى المسؤولين الروس.



كما طرح الرئيس الأوكراني إمكانية تصنيع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" محلياً، مقدراً أن عملية إنشاء خطوط الإنتاج ستستغرق ما بين عام وعام ونصف.

وختم : ترامب أبدى تجاوباً إيجابياً مع طلبات المساعدة في الحصول على تراخيص التصنيع، رغم أنه لم يتلقَّ التزاماً قاطعاً بشأن التسليم الفوري للصواريخ الاعتراضية.