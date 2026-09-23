وزير الإسكان الفلسطيني: نحو مليوني فلسطيني يعيشون في 30% من مساحة قطاع غزة

أكد عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن الوضع الإنساني والميداني في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية غير مسبوقة، جراء استمرار تداعيات الحرب وتحديات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط معاناة مستمرة وسقوط الضحايا.

وأوضح بسيسو، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو مليوني إنسان باتوا محشورين في مساحة لا تتجاوز 30% فقط من إجمالي مساحة القطاع الأصلية، مما أدى إلى اكتظاظ سكاني مخيف وتآكل حاد في أماكن الإيواء والخيام المتضررة من العوامل الجوية المختلفة.

ولفت وزير الأشغال إلى حاجة القطاع الملحة لاستبدال عشرات الآلاف من الخيام قبيل فصل الشتاء القادم، منبهاً إلى أن هناك نحو 75 ألف خيمة مهددة بمخاطر الطقس، من بينها 40 ألف خيمة منصوبة على شاطئ البحر ومعرضة لخطر الفيضانات المباشرة.