تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

أثارت مجموعة من الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها سيدة تتحدث عن واقعة القبض على زوجها وتوجه اتهامات إلى عدد من أفراد الشرطة، تفاعلاً واسعًا، فيما بدأت جهات التحقيق المختصة فحص ما ورد في روايتها للوقوف على مدى صحة الادعاءات التي تضمنتها.

وكشف الكاتب الصحفي يسري البدري، أن السيدة تخضع حاليًا للتحقيق على خلفية ما ذكرته في مقاطع فيديو ومواقع إلكترونية، موضحًا أن التحقيقات تتناول ما تضمنته تلك المقاطع من اتهامات وادعاءات بحق أفراد من رجال الشرطة.

التحقيق في صحة الادعاءات

وأوضح يسري البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN»، أن جهات التحقيق تعمل على التحقق من صحة المعلومات التي أدلت بها السيدة، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه إليها يتعلق بنشر معلومات مغلوطة وأخبار مكذوبة بشأن وقائع لا تزال قيد التحقيق.

وأشار إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 27 أغسطس الماضي، لافتًا إلى أن السيدة ذكرت في أحد الفيديوهات أن قوات الشرطة اقتحمت منزلها وألقت القبض على زوجها، كما اتهمت أفراد الشرطة بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 330 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات ذهبية.

اتهامات بطلب أموال مقابل الإفراج عن الزوج

وأضاف أن السيدة ظهرت في فيديو آخر، تحدثت خلاله عن اضطرارها إلى بيع سلسلة كانت بحوزتها، كما ادعت أن أحد أمناء الشرطة طلب منها مبلغًا ماليًا مقابل الإفراج عن زوجها.

وأوضح أن السيدة أشارت إلى امتلاكها معلومات قالت إنها موثقة بالصوت والصورة، كما ذكرت أنها كانت تعتزم التوجه إلى النيابة العامة للإبلاغ عما حدث، إلا أنها لم تقدم بلاغًا بالوقائع التي تحدثت عنها، بحسب ما أوضحه البدري.

التحقيق في جميع ملابسات الواقعة

وتابع الكاتب الصحفي أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية يتولى فحص والتحقيق في مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن التحقيقات يمكن أن تشمل جميع الشبهات والاتهامات المرتبطة بالواقعة، سواء ما يتعلق بتصرفات أفراد الشرطة أو الادعاءات التي وردت في الفيديوهات.

رواية أمين الشرطة بشأن القبض على الزوج

وفي المقابل، أشار البدري إلى أنه وفقًا لما تم عرضه بشأن أقوال أمين الشرطة، فقد أقر بقيامه بالقبض على زوج السيدة، موضحًا أن عملية الضبط جاءت على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وأضاف أن أمين الشرطة ذكر خلال التحقيقات أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة ويتاجر فيها، وأنه تم اصطحابه إلى منزله، حيث عُثر، وفقًا لما ورد في التحقيقات، على مواد مخدرة ومبالغ مالية وسلاح أبيض.

حبس الزوج على ذمة التحقيقات

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل الزوج للتحقيق، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، موضحًا أنه لا يزال محبوسًا حتى الآن.

وأكد أن ظهور السيدة عبر مقاطع الفيديو، وما تضمنته من اتهامات بحق رجال الشرطة، دفع إلى فحص الواقعة والتحقق من جميع تفاصيلها من خلال جهات التحقيق المختصة، للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد مدى صحة الادعاءات المتداولة.