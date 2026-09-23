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الكشف عن تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكشف عن تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

يسري البدري يكشف تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
يسري البدري يكشف تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها
شيماء جمال

قال يسري البدري، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، إن السيدة التي ظهرت في عدد من الفيديوهات وتحدّثت عن واقعة القبض على زوجها، تخضع حاليًا للتحقيق أمام جهات التحقيق المُختصة، على خلفية ما ذكرته في فيديوهات ومواقع إلكترونية، والتي تضمّنت اتهامات وادعاءات بحق أفراد من رجال الشرطة.


وأوضح "البدري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن التحقيقات تستهدف التحقق من صحة المعلومات التي ذكرتها السيدة، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجّه إليها يتعلق بنشر معلومات مغلوطة وأخبار مكذوبة بشأن وقائع قيد التحقيق.
وأشار إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 27 أغسطس الماضي، موضحًا أن السيدة قالت في أحد الفيديوهات إن قوات الشرطة اقتحمت منزلها وألقت القبض على زوجها، واستولت على مبلغ مالي قدره 330 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.
وأضاف أنها ظهرت في فيديو آخر وقالت إنها اضطرت إلى بيع سلسلة كانت بحوزتها، كما تحدّثت عن طلب أحد أمناء الشرطة مبلغًا ماليًا مقابل الإفراج عن زوجها.
وتساءل البدري عن سبب عدم توجّه السيدة إلى جهات التحقيق للإبلاغ عما قالت إنه حدث، خاصة أنها أكدت امتلاكها معلومات موثقة بالصوت والصورة، مشيرًا إلى أنها ذكرت أنها كانت تنوي التوجّه إلى النيابة العامة ولكنها لم تفعل.
وأوضح أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية يتولى التحقيق في مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن التحقيقات يمكن أن تمتد إلى بحث جميع الشبهات والاتهامات المُتعلقة بالواقعة.
وأضاف أنه وفقًا لما تم عرضه بشأن أقوال أمين الشرطة، فقد أقرّ بأنه ألقى القبض على زوج السيدة، مشيرًا إلى أن الضبط جاء على خلفية حيازته مواد مخدرة.
وتابع أنه ذكر خلال التحقيقات أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة ويتاجر فيها، وأنه تم اصطحابه إلى منزله، حيث عُثر، بحسب ما ورد في التحقيقات، على مواد مخدرة ومبالغ مالية وسلاح أبيض.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى حبس الزوج على ذمة التحقيقات، ولا يزال محبوسًا حتى الآن.
ولفت مدير تحرير المصري اليوم، إلى أن ظهور السيدة في الفيديوهات أثار تفاعلاً واسعًا، خاصة مع عرضها رواية تتضمن اتهامات لرجال الشرطة، وهو ما دفع إلى فحص ما ورد على لسانها والتحقق من تفاصيل الواقعة من خلال جهات التحقيق المختصة.

يسري البدري الشرطة رجال الشرطة نشأت الديهي

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