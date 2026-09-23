يسرا تكشف سبب تكريم منى زكي في مهرجان الجونة: «بتذاكر وتتعلم»

كشفت الفنانة يسرا سبب تكريم الفنانة منى زكي خلال فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها تستحق هذا التكريم تقديرًا لما قدمته من أعمال فنية مميزة على مدار مشوارها.

وجاء ذلك خلال حديث يسرا مع الإعلامية مفيدة شيحة، التي وجهت إليها سؤالًا حول سبب تكريم منى زكي في النسخة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت يسرا إن منى زكي تستحق التكريم، موضحة أنها فنانة مجتهدة وتحرص دائمًا على تطوير نفسها، إلى جانب امتلاكها تاريخًا فنيًا حافلًا بالأعمال المميزة.

وأضافت يسرا أن منى زكي لا تتوقف عن التعلم والاجتهاد، مشيرة إلى أنها «لحد النهاردة بتذاكر وتتعلم وتعمل على نفسها بقوة».

وأكدت أن حرص منى زكي المستمر على تطوير أدواتها الفنية والاجتهاد في عملها يجعلها جديرة بالتكريم والاحتفاء بمسيرتها الفنية خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.