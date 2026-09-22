الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

قرر النادي الأهلي توقيع عقوبة داخلية على عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق أمام القناة، وذلك تطبيقًا للائحة النادي والتزامًا بقيمه ونظامه الداخلي.

ويعقد مسؤولو الأهلي اجتماعًا في الوقت الحالي من أجل تحديد العقوبة المقرر توقيعها على اللاعب، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار تأكيد النادي رفضه لأي تصرفات تخالف اللوائح والقواعد المتبعة داخل الفريق.

وفي الوقت نفسه، تثار تساؤلات حول إمكانية توقيع عقوبة من جانب اتحاد كرة السلة على اللاعب، خاصة أن حكم مباراة الأهلي والقناة عاد إلى نظام IRS خلال اللقاء، واحتسب المخالفة على لاعب القناة، وفقًا لما ورد بشأن الواقعة.

كما أن الحكم لم يدون في تقرير المباراة أي تفاصيل تتعلق بالواقعة محل الجدل، وهو ما قد يكون عنصرًا مؤثرًا في تحديد موقف اتحاد كرة السلة من اتخاذ أي إجراءات إضافية بحق لاعب الأهلي.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل العقوبة التي سيوقعها الأهلي على عمرو زهران، إلى جانب موقف اتحاد كرة السلة من الواقعة والإجراءات التي قد يتخذها وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.