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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحمى نفسك من مشاكل البشرة في الخريف

البشرة
البشرة
اسماء محمد

تعد مشاكل البشرة من أكثر التحديات التي تواجه الفتيات خاصة خلال فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يرجى اتباع النصائح التالية للحصول على عناية لطيفة بالبشرة:

تقليل وقت الاستحمام

 يرى بعض الخبراء أنه من الأفضل ألا تتجاوز مدة الاستحمام خمس دقائق و استخدام المياه الدافئة بدلاً من الساخنة.

عدم استخدام الصابون المُركز

يمكن أن يتسبب الصابون والمنظفات المُركزة في فقدان البشرة للزيوت الطبيعية بدلاً من ذلك، يمكن استخدام منظفات لطيفة على البشرة.

ازالة الشعر بعناية

يُفضَّل الحلاقة بعد الاستحمام حيث تكون البشرة رطبة للمساعدة في حماية البشرة، يمكن وضع كريم الحلاقة أو الغسول أو الجل قبل بدء الحلاقة و إضافة إلى استخدام شفرة حلاقة نظيفة وحادة، والحلاقة في اتجاه نمو الشعر وليس عكسه واشطف شفرة الحلاقة بعد كل سحبة بها.

التربيت على البشرة حتى تجف

بعد التنظيف أو الاستحمام، يوصى بتجفيف البشرة أو تربيتها بلطف باستخدام منشفة وبهذه الطريقة، تحتفظ البشرة ببعض الرطوبة.

ترطيب البشرة الجافة

 إذا كانت البشرة جافة، فيوصى باستخدام مرطب يلائم نوعها، للاستخدام اليومي، يمكن تجربة مرطب يحتوي على عامل الوقاية الشمسي (SPF) للمساعدة في حماية البشرة من الشمس.

البشرة الشمس ترطيب البشرة الجافة ازالة الشعر ترطيب البشرة الاستحمام

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