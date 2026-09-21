قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة والآثار: نمو حركة السياحة بنسبة 9% خلال سبتمبر الحالي
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم
استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعها المستمر مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، لتزيد من خسائرها التي سجلتها بمنتصف التعاملات، وذلك تزامنا مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميا بعد صعود الدولار الأمريكي وتزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، مما دفع الذهب للهبوط بشكل متواصل منذ بداية الأسبوع.

تراجع مستمر في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم

سجل عيار 24 اليوم نحو 7234 جنيه ليتراجع بقيمة 52 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286 جنيه
فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6329.75 جنيه ليتراجع بقيمة 45.50 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه
 

سعر الذهب في مصر

وسجل عيار 18 اليوم نحو 5425.50 جنيه متراجعا بقيمة 39 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه
وسجل عيار 14 اليوم نحو 4219.83 جنيه متراجعا بقيمة 30.34 جنيه عن سعر أمس الذي كان 4250.17 جنيه
 

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50638 جنيه ليتراجع بقيمة 364 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 225002.55 جنيه متراجعة بقيمة 1617.38 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7234.00 جنيه
سجل عيار 21 نحو 6329.75 جنيه
 

أسعار الذهب الان في مصر

سجل عيار 18 نحو 5425.50 جنيه
سجل عيار 14 نحو 4219.83 جنيه
سجلت أوقية الذهب نحو 225002.55 جنيه
سجل جنيه الذهب نحو 50638.00 جنيه

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

ملك زاهر وشريف الليثي

ملك زاهر تهنئ خطيبها شريف الليثي بفيلمه الجديد مطلوب عائليا

أحمد سعد

ارحميني من حبك.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته جودي برسالة كوميدية

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

بالصور

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد