التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعها المستمر مع ختام تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، لتزيد من خسائرها التي سجلتها بمنتصف التعاملات، وذلك تزامنا مع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميا بعد صعود الدولار الأمريكي وتزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، مما دفع الذهب للهبوط بشكل متواصل منذ بداية الأسبوع.

تراجع مستمر في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم

سجل عيار 24 اليوم نحو 7234 جنيه ليتراجع بقيمة 52 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286 جنيه

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6329.75 جنيه ليتراجع بقيمة 45.50 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه



وسجل عيار 18 اليوم نحو 5425.50 جنيه متراجعا بقيمة 39 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه

وسجل عيار 14 اليوم نحو 4219.83 جنيه متراجعا بقيمة 30.34 جنيه عن سعر أمس الذي كان 4250.17 جنيه



وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50638 جنيه ليتراجع بقيمة 364 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 225002.55 جنيه متراجعة بقيمة 1617.38 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7234.00 جنيه

سجل عيار 21 نحو 6329.75 جنيه



سجل عيار 18 نحو 5425.50 جنيه

سجل عيار 14 نحو 4219.83 جنيه

سجلت أوقية الذهب نحو 225002.55 جنيه

سجل جنيه الذهب نحو 50638.00 جنيه