وزير السياحة والآثار: نمو حركة السياحة بنسبة 9% خلال سبتمبر الحالي

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهل الاجتماع، بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق. كما قام الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، باستعراض جدول الأعمال، وما يحتويه من موضوعات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة والموافقة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للصندوق للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن جانبه، قدم الوزير الشكر لأعضاء الجهاز، تقديراً لجهودهم المبذولة فيما تم استعراضه.

كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، للحفاظ على تشغيل حركة الطيران إلى مصر، ومن ثم دعم الحركة السياحية.

نسبة نمو السياحة المصرية في سبتمبر

ومن جانبه، أشار شريف فتحي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري شهد نمواً بنسبة 9% في أعداد الحركة السياحية الوافدة، مقارنة بالأسبوع ذاته من العام الماضي.

وتم إحاطة أعضاء المجلس بعدد من الأنشطة الاقتصادية التي قام بها الصندوق خلال الفترة الماضية.

كما وافق أعضاء المجلس على قيام الصندوق بدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية لاستكمال عدد من المشروعات التنموية التي ينفذها في جنوب سيناء لوقف الصيد الجائر بما يُسهم في الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية بالمقاصد السياحية المختلفة.