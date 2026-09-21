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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة لمصر بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى سبتمبر

وزير السياحة والآثار وسفير اليابان
وزير السياحة والآثار وسفير اليابان
محمد الاسكندرانى

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بالسفير إيواي فوميو سفير دولة اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجالي السياحة والآثار، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الياباني إلى مصر.

ترويج المقصد السياحي المصري 

 

وتناول اللقاء بحث عدد من الأفكار والرؤى لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الياباني، من بينها تنظيم رحلات تعريفية لمجموعة من المؤثرين اليابانيين لزيارة مصر والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من مقومات ومنتجات وتجارب سياحية متنوعة.

ومن جانبه، استعرض شريف فتحي مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة، موضحًا أنها شهدت نموًا بنسبة 4% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معربًا عن توقعاته بأن يشهد الموسم السياحي الشتوي المقبل أداءً جيدًا.

كما لفت إلى النمو الملحوظ الذي شهده السوق الياباني في أعداد السائحين الوافدين منه إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعكس تنامي الاهتمام الياباني بزيارة المقصد السياحي المصري.

وأشار السفير الياباني بالقاهرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له تأثيراً إيجابياً ملحوظاً في زيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر، في ظل ما يحظى به المتحف والحضارة المصرية القديمة من اهتمام كبير لدى السائح الياباني.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي “Tourism Expo Japan”، المقرر عقده خلال الفترة من 24 وحتى 26 سبتمبر الجاري، حيث أكد السيد الوزير على أهمية المشاركة في المعارض السياحية الدولية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للترويج للمقصد السياحي المصري، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة، ومن بينها السوق الياباني.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات السياحية والأثرية بين مصر واليابان والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الحركة السياحية بين البلدين.

حضر اللقاء، الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
 

وزير السياحة والآثار السياحة اليابان مصر السياحة والآثار

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