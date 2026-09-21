قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفارقة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا تتحدى حظر ترامب وتفتح الأبواب أمام CNN
كيفية سداد النفقة المحكوم بها قضائيا.. والخدمات المتعلقة بها
الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك 21 سبتمبر 2026
"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
"جوجل" تتلقى غرامة تتجاوز 400 مليون يورو بسبب التتبع الدائم لمواقع المستخدمين
أمام المارة.. عاملان يفرغان زيوت طعام مستعملة في ترعة بسوهاج
مورينيو يواصل غضبه بعد ديربي مدريد.. ورسالة قوية للتحكيم
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب يلتقي ممداني وماكرون في نيويورك
مفاجآت في قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا
شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن
تاج الدين: نمر بمرحلة محورية في قطاعي الصحة والتعليم بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من 10 إلى 30 جنيها للعامل سنويا.. ماذا تعني آلية تمويل صندوق التدريب؟

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
حسن رضوان

حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، ووضع قواعد واضحة لتحصيل موارده وإدارة أمواله والرقابة عليها، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستمرة لدعم برامج تدريب العاملين ورفع كفاءة سوق العمل.

0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني

ألزم القانون منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بسداد نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني عن كل عامل سنويًا.

وحدد القانون قيمة المبلغ المستحق بما لا يقل عن 10 جنيهات ولا يتجاوز 30 جنيهًا للعامل سنويًا، على أن تتحمل المنشأة هذه التكلفة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق.

إعفاء المنشآت التي تدرب عمالها

وأتاح القانون إعفاء بعض المنشآت من سداد النسبة المقررة، بقرار من الوزير المختص، إذا كانت المنشأة تتولى تدريب العاملين لديها.

ولا تقتصر موارد الصندوق على مساهمات المنشآت، إذ تشمل كذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق.

حساب بنكي وقوائم مالية سنوية

ونظم القانون آليات إدارة أموال الصندوق، حيث يتم الاحتفاظ بها في حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي.

كما ألزم الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية توضح مركزه المالي، مع خضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، والسماح بترحيل الفائض المالي من سنة إلى أخرى.

مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص

وفيما يتعلق بإدارة الصندوق، نص القانون على صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارته برئاسة الوزير المختص.

ويضم المجلس ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، مع تحديد اختصاصاته ونظام العمل داخله.

تنظيم الموارد والفروع ونظام التحصيل

ويتولى الإطار التنظيمي للصندوق تحديد قواعد إدارة موارده وفروعه بالمحافظات، إلى جانب وضع لائحته الأساسية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي المعتمد.

كما أجاز القانون للصندوق استخدام وسائل القانون الخاص في مباشرة اختصاصاته، بما يوفر له مرونة في إدارة أعماله وتنفيذ المهام المنوطة به.

قانون العمل الجديد الحد الأدنى للأجر التأميني مصادر تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

بيراميدز

إحنا في مصيبة.. صدمة داخل بيراميدز بسبب رمضان صبحي: فقدنا أصلا من أصول النادي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز الاحتفاظ بما يُعثر عليه في الطريق العام؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ إبراهيم بن عادل مدني

مفتي الهند يعزي الأمة في وفاة مؤذن الحرم المكي الشيخ إبراهيم بن عادل مدني

قراءة الأذكار

هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد