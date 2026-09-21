22 ديسمبر.. الحكم على 8 متهمين بخلية الهيكل الإداري في التجمع الأول

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، حجز الحكم على 8 متهمين فى القضية رقم 709 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 40 لسنة 2025 كلي اقلاهرة الجديدة، وبرقم 2514 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2013 وحتى 25 ديسمبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس وحتى الأخير إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثانى ومن الخامس وحتى الثامن اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه لجميع المتهمين اتهامات باستخدام موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل واصدار التكليفات بأن استخدموا تطبيقى تلجرام وماسنجر للتواصل بين أعضاء الجماعة.