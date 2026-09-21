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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الزاوية الحمراء لـ 15 نوفمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 10126 لسنة 2025 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 2578 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة، وبرقم 4091 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لمناقشة الباحث الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 7 متهمين خلية الزاوية الحمراء إرهاب

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