حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة

حالة الطقس غدا.. تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس غد الثلاثاء يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة.

كما تشهد بعض الطرق شبورة مائية صباحًا، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

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كيف يكون طقس الغد الثلاثاء في القاهرة والمحافظات؟

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الثلاثاء طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال والحرارة ليلًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الجديدة إلى 33 درجة والصغرى إلى 21 درجة، وتبلغ العظمى في 6 أكتوبر 32 درجة والصغرى 21 درجة.

وتصل درجات الحرارة في عدد من محافظات الوجه البحري إلى 32 درجة في بنها والمنصورة والزقازيق، بينما تبلغ 31 درجة في دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وطنطا، وتسجل بلطيم 30 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.

هل توجد شبورة مائية غدًا الثلاثاء؟

يتوقع خبراء الأرصاد تشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة.

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق والمناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، ولذلك تتضمن توقعات الطقس غدًا استمرار ظهورها على عدد من الطرق والمناطق المحددة.

هل تسقط أمطار غدًا على مصر؟

توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفق توقعات حالة الطقس غدًا.

وتأتي فرص سقوط الأمطار بصورة محدودة وعلى مناطق معينة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

هل تنشط الرياح غدًا الثلاثاء؟

تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاطًا للرياح، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، إلى جانب الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا؟

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 إلى 1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية.

وبالنسبة إلى خليج السويس، فمن المتوقع أن تكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر؟

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر على النحو الآتي.

القاهرة 32 23.

العاصمة الجديدة 33 21.

6 أكتوبر 32 21.

بنها 32 22.

دمنهور 31 22.

وادي النطرون 32 21.

كفر الشيخ 31 23.

بلطيم 30 24.

المنصورة 32 23.

الزقازيق 32 23.

شبين الكوم 31 22.

طنطا 31 22.

دمياط 30 24.

بورسعيد 30 24.

الإسماعيلية 34 21.

السويس 33 22.

العريش 31 20.

رفح 30 19.

رأس سدر 33 22.

نخل 32 17.

كاترين 30 15.

الطور 32 23.

طابا 33 20.

شرم الشيخ 36 26.

الغردقة 35 25.

الإسكندرية 31 22.

العلمين 30 21.

مطروح 29 21.

السلوم 30 20.

سيوة 34 20.

رأس غارب 35 24.

سفاجا 36 25.

مرسى علم 36 26.

الشلاتين 38 27.

حلايب 34 28.

أبو رماد 37 26.

مرسى حميرة 37 26.

أبرق 36 25.

جبل علبة 36 25.

رأس حدربة 34 27.

الفيوم 33 22.

بني سويف 33 22.

المنيا 35 21.

أسيوط 35 21.

سوهاج 37 23.

قنا 39 23.

الأقصر 40 24.

أسوان 40 26.

الوادي الجديد 38 23.

أبوسمبل 40 25.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في العواصم والمدن العربية؟

تتضمن توقعات درجات الحرارة غدًا عددًا من المدن والعواصم العربية، وتأتي مكة عند 40 درجة للعظمى و31 للصغرى، بينما تسجل المدينة 44 و30، والرياض 42 و26، والمنامة 38 و32، وأبوظبي 41 و29، والدوحة 38 و31.

وتسجل الكويت 45 و28، ودمشق 33 و15، وبيروت 30 و26، وعمان 28 و17، والقدس 28 و18، وغزة 29 و22، وبغداد 44 و28، ومسقط 31 و29، وصنعاء 27 و13، والخرطوم 42 و29.

كما تبلغ الحرارة في طرابلس 29 و24، وتونس 31 و21، والجزائر 26 و17، والرباط 30 و17.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن وعواصم العالم؟

تشمل توقعات الطقس غدًا عددًا من مدن وعواصم العالم، حيث تسجل أنقرة 23 درجة للعظمى و13 للصغرى، وإسطنبول 21 و14، وإسلام آباد 33 و22، ونيودلهي 36 و25، وجاكرتا 34 و25.

وتبلغ الحرارة في بكين 31 و17، وكوالالمبور 33 و25، وطوكيو 31 و21، وأثينا 24 و17، وروما 30 و15، وباريس 24 و11، ومدريد 34 و18، وبرلين 19 و08.

وتسجل لندن 23 و14، ومونتريال 16 و08، وموسكو 19 و13، ونيويورك 17 و12، وواشنطن 19 و14، ونواكشوط 39 و27، وأديس أبابا 25 و12.

ما أبرز ملامح طقس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026؟

تتمثل أبرز ملامح حالة الطقس غدًا الثلاثاء في استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تشمل الظواهر الجوية شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وتظل درجات الحرارة المرتفعة أكثر وضوحًا في جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة في الأقصر وأسوان وأبوسمبل، بينما تسجل قنا 39 درجة، والشلاتين 38 درجة، في الوقت الذي تبلغ فيه العظمى في القاهرة 32 درجة، وهو ما يجعل متابعة تفاصيل الطقس اليومية مهمة لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في مختلف المناطق.