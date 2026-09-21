قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار اليوم .. أسعار الشراء والبيع في البنوك 21 سبتمبر 2026
"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
"جوجل" تتلقى غرامة تتجاوز 400 مليون يورو بسبب التتبع الدائم لمواقع المستخدمين
أمام المارة.. عاملان يفرغان زيوت طعام مستعملة في ترعة بسوهاج
مورينيو يواصل غضبه بعد ديربي مدريد.. ورسالة قوية للتحكيم
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب يلتقي ممداني وماكرون في نيويورك
مفاجآت في قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا
شلل يضرب المطارات الأمريكية الكبرى.. توقف الرحلات في نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن
تاج الدين: نمر بمرحلة محورية في قطاعي الصحة والتعليم بدعم من الرئيس السيسي
نائب الرئيس الأمريكي: النفط والغاز يواصلان التدفق عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية
جمس سييرا HD 2026.. وحش رباعي الدفع بتصميم البيك أب | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب يلتقي ممداني وماكرون في نيويورك

ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
فرناس حفظي

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، عمدة نيويورك زهران ممداني، في قصر غرايسي، مقر إقامة عمدة المدينة.


وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، يبدأ الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على أن يُعقد بعيدًا عن وسائل الإعلام.


كما يلتقي ترامب لاحقًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته خلال وجوده في نيويورك.


وفي المقابل، من المقرر أن يعقد ممداني لقاءً مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة نيويورك زهران ممداني قصر غرايسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

بيراميدز

إحنا في مصيبة.. صدمة داخل بيراميدز بسبب رمضان صبحي: فقدنا أصلا من أصول النادي

ترشيحاتنا

مصر

خبير: مصر لاعب رئيسي في جهود التهدئة الإقليمية

مبادرة فرحة مصر

التضامن: فرحة مصر تتوسع لدعم 4 آلاف من المقبلين على الزواج

احمد موسى

احمد موسى: محدش يقول عليه سد النهضة بل سد الخراب

بالصور

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟
الملايات والمناشف.. كل كام يوم لازم تتغسل؟

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد