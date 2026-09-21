على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب يلتقي ممداني وماكرون في نيويورك

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، عمدة نيويورك زهران ممداني، في قصر غرايسي، مقر إقامة عمدة المدينة.



وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، يبدأ الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، على أن يُعقد بعيدًا عن وسائل الإعلام.



كما يلتقي ترامب لاحقًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار لقاءاته خلال وجوده في نيويورك.



وفي المقابل، من المقرر أن يعقد ممداني لقاءً مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

