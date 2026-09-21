أحمد موسى متسائلا: هل ينجح ترامب في التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن سد النهضة يمثل خطرًا على حياة ملايين المصريين، متسائلًا عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينجح في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن السد.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر لن تسمح للنظام الإثيوبي بالتحكم في حياة ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذرت إثيوبيا والمجتمع الدولي من مخاطر سد النهضة.

وأكد أن قضية سد النهضة ترتبط بشكل مباشر بالأمن المائي المصري، في ظل تمسك مصر بحقوقها المائية وضرورة التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف.