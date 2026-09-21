العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، الفريق الركن زيد حوشي الموسوي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق رالف شرودر، اليوم الاثنين، أهمية دعم جهود العراق بمكافحة الإرهاب وخطوات العمل بعد 30 سبتمبر 2026.

وذكر بيان للجهاز أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ولا سيما في مجالات التدريب وتطوير القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية.

وأكد الجانبان- حسب البيان - أهمية مواصلة التعاون بما يعزز الأمن والاستقرار، ويدعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب وخطوات العمل بعد 30 سبتمبر 2026.