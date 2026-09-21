تاج الدين: نمر بمرحلة محورية في قطاعي الصحة والتعليم بدعم من الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الدولة تمر بمرحلة محورية حقيقية تحظى فيها القطاعات بالاهتمام، لافتًا إلى قطاعي الصحة والتعليم يأتيان على رأس الأولويات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، خلال لقاء مع الإعلامية ليلى عمر، عبر برنامج العالم غداً على شاشة «الأولى»، أن الدعم السياسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم مساهمة كبيرة جدًا في التطور الكبير الذي يشهده القطاعان خلال هذه الفترة.

وأشار تاج الدين، إلى أن القطاع الصحي ينقسم الشق الوقائي والآخر العلاجي، وأن المبادرات الرئاسية حققت الوقاية والعلاج معاً.