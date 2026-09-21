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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية يستضيف مؤتمر "MedGU-26" الدولي لعلوم الأرض والبيئة

مؤتمر "MedGU-26"
مؤتمر "MedGU-26"
إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (NRIAG) برئاسة الدكتور باسم نبوي، بالتنسيق مع اتحاد علوم الأرض لدول البحر المتوسط (MedGU)، عن اقتراب الموعد النهائي لتلقي الملخصات البحثية المشاركة في النسخة السنوية من مؤتمر (MedGU-26)، والمقرر عقده بمقر المعهد بحلوان في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026.

ويُعد المؤتمر منصة علمية دولية تجمع نخبة من الباحثين والخبراء للتبادل العلمي ومناقشة أحدث المستجدات في مجالات علوم الأرض والبيئة.

وتغطي جلسات هذه النسخة قائمة واسعة من محاور البحث الحيوية، تتضمن:
الجيوفيزياء والجيولوجيا التطبيقية و الاستكشافات الأرضية والتقنيات الحديثة.

  • المخاطر الطبيعية كرصد الزلازل واستراتيجيات الحد من الكوارث.
  • البيئة والمناخ والتي تشمل التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية والجوفية.
  • العلوم البحرية والطاقة، علوم البحار والمناطق الساحلية وتطبيقات الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور السيد عبد العظيم محمد عيسوي أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بقسم ديناميكية الأرض بالمعهد ومدير المركز الاقليمي للزلازل بأسوان، أن الأبحاث المقبولة ستُتاح لها فرصة النشر العلمي في سلسلة كتب Springer Nature (ASTI) المفهرسة ضمن قاعدة بيانات Scopus العالمية، إضافة إلى فرصة ترشيح الأبحاث الكاملة للنشر في عدد من المجلات العلمية الدولية الشريكة.

وفي إطار الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، يتضمن برنامج المؤتمر تنظيم رحلة حقلية واستكشافية يومي 12 و13 نوفمبر 2026 إلى منخفض الفيوم ووادي الحيتان، المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، لإتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على التشكيلات الجيولوجية الفريدة بالمنطقة.

المواعيد والتفاصيل الإجرائية

* الموعد النهائي الممتد لتقديم الملخصات هو يوم 10 أكتوبر 2026
* انعقاد المؤتمر بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان في الفترة من 8 - 11 نوفمبر 2026
* الرحلة الحقلية (الفيوم ووادي الحيتان): 12 - 13 نوفمبر 2026

يمكن للباحثين والمهتمين الاطلاع على الشروط والتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمؤتمر:
https://2026.medgu.org
أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

المعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية NRIAG MedGU اتحاد علوم الأرض لدول البحر المتوسط

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