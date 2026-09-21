زيت غير متوقع يعالج التئام الجروح والحروق والالتهابات

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية التى تساعد في التئام الجروح والحروق.

ووفقا لما جاء في موقع webmd يساعد زيت السمسم في التئام الجروح والحروق.

يساعد في التئام الجروح والحروق

أظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن زيت السمسم، عند استخدامه موضعيًا مع الأوزون، يُساعد في التئام الجروح والحروق.

يُستخدم الماء المؤكسد بالأوزون منذ عقود في علاج الجروح، إلا أنه يفقد فعاليته بسرعة بينما يُمكن تخزين الزيت المؤكسد بالأوزون بأمان لفترة أطول.

يعتقد العلماء أن خصائص السمسم المضادة للأكسدة والبكتيريا تُساهم في عملية الشفاء، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

انخفاض الالتهاب

استخدمت العديد من الثقافات زيت السمسم في الطب التقليدي كمضاد للالتهابات وقد استخدمه الطب التايواني التقليدي لعلاج آلام المفاصل، وآلام الأسنان، والجروح، والخدوش، وآلام ما قبل الحيض ، وغيرها.