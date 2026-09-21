أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل.. اعرف السبب

تلاحظ أغلب السيدات أن البطن طبيعية في بداية اليوم، ثم تبدأ في الانتفاخ تدريجيًا مع مرور الساعات، رغم عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، وهو أمر شائع وقد يكون مرتبطًا بطريقة الهضم وتراكم الغازات أو الإمساك أو بعض الأطعمة التي لا يتحملها الجهاز الهضمي بشكل جيد.

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

والانتفاخ لا يعني بالضرورة زيادة في الوزن أو تراكم الدهون، فقد يكون عبارة عن شعور بالامتلاء أو زيادة مؤقتة في حجم البطن نتيجة وجود الغازات أو اضطرابات الهضم. ويوضح موقع مايو كلينك أن الانتفاخ قد يرتبط بالغازات، أو عدم تحمل بعض الأطعمة، أو الإمساك، أو بعض اضطرابات الجهاز الهضمي.

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

1- تراكم الغازات على مدار اليوم

من الأسباب الشائعة أن تتجمع الغازات تدريجيًا داخل الجهاز الهضمي نتيجة عملية الهضم وتخمر بعض مكونات الطعام التي لا يتم هضمها بالكامل.

كما يمكن ابتلاع كمية أكبر من الهواء أثناء تناول الطعام بسرعة، أو الشرب باستخدام الشفاطة، أو مضغ العلكة، أو التحدث أثناء المضغ، وهو ما قد يزيد الشعور بالانتفاخ مع نهاية اليوم.

2- أطعمة تسبب الانتفاخ حتى لو كانت الكمية قليلة

ليس شرطًا أن يكون الطعام كثيرًا حتى يسبب انتفاخ البطن، فبعض الأشخاص يكونون أكثر حساسية لأطعمة معينة.

ومن الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد الغازات لدى بعض الأشخاص: البقوليات، وبعض الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط، ومنتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز، والمشروبات الغازية، وبعض المحليات الصناعية مثل السوربيتول.

لذلك قد تلاحظين أن بطنك تنتفخ في الأيام التي تتناولين فيها طعامًا معينًا، بينما لا تظهر المشكلة بنفس الدرجة في أيام أخرى.

3- الإمساك قد يكون السبب

الإمساك من الأسباب التي يمكن أن تجعل البطن تبدو أكثر انتفاخًا، لأن بطء حركة الأمعاء قد يصاحبه صعوبة في خروج الغازات.

ولهذا فإن متابعة عدد مرات التبرز وطبيعة البراز مهمة، خاصة إذا كان الانتفاخ يتكرر بالتزامن مع الإمساك. وتذكر مايو كلينك أن الإمساك قد يجعل خروج الغازات أكثر صعوبة، وبالتالي يزيد الشعور بالانتفاخ.

4- عدم تحمل بعض الأطعمة

قد يحدث الانتفاخ بسبب عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم أو امتصاص بعض مكونات الطعام بشكل جيد.

ومن الأمثلة على ذلك عدم تحمل اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون منه. كما يمكن لبعض أنواع الأطعمة الأخرى أن تسبب الأعراض لدى أشخاص دون غيرهم.

وهنا قد يكون تسجيل الأطعمة التي تسبق ظهور الانتفاخ مفيدًا في ملاحظة العلاقة بين نوع الطعام والأعراض.

5- القولون العصبي واضطرابات الهضم

الانتفاخ قد يكون أحد أعراض متلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم أو تقلصات في البطن وتغير في طبيعة أو عدد مرات التبرز.

وتوضح مايو كلينك أن بعض المصابين بالقولون العصبي قد يشعرون بالانتفاخ حتى مع وجود كمية طبيعية من الغازات، بسبب زيادة حساسية الجهاز الهضمي تجاه تمدد الأمعاء.

لماذا يظهر الانتفاخ أكثر في نهاية اليوم؟

قد يكون السبب ببساطة أن الغازات ومحتويات الجهاز الهضمي تتراكم تدريجيًا خلال اليوم، إلى جانب تناول عدة وجبات ومشروبات مختلفة، ما يجعل الشعور بالانتفاخ أكثر وضوحًا مساءً.

لذلك فإن ظهور بطن منتفخة في نهاية اليوم لا يعني بالضرورة أنك تناولت كمية كبيرة من الطعام، ولا يعني تلقائيًا زيادة الدهون في منطقة البطن.

متى يكون الانتفاخ بحاجة إلى طبيب؟

إذا كان الانتفاخ متكررًا أو مستمرًا ولا يتحسن رغم تعديل العادات الغذائية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا صاحب الانتفاخ فقدان وزن غير مقصود، أو دم في البراز، أو تغير مستمر في عادات التبرز، أو قيء متكرر، أو ألم شديد أو مستمر في البطن.

وللتقليل من الانتفاخ، يمكن البدء بملاحظة الأطعمة التي تزيد الأعراض، وتناول الطعام ببطء، وتقليل المشروبات الغازية والعادات التي تزيد ابتلاع الهواء، مع الاهتمام بحركة الأمعاء. لكن إذا استمرت المشكلة، فلا يفضل الاعتماد على تغيير الطعام وحده دون معرفة السبب.