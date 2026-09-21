رئيس البورصة: التعاون مع الأسواق العالمية خطوة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر

قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان إن تعزيز التكامل وبناء جسور التعاون بين البورصة المصرية والأسواق المالية العالمية الكبرى وفي مقدمتها مجموعة بورصة لندن، يمثل خطوة أساسية لتمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى رؤوس الأموال والسيولة الدولية اللازمة للتوسع والنمو، بما يدعم بدوره جهود التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، خلال فعاليات مائدة مستديرة مشتركة مع مجموعة بورصة لندن (LSEG)، في المقر التاريخي للبورصة بوسط البلد بالقاهرة.

وأضاف رضوان، في كلمته، أن استضافة هذا الاجتماع بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن تعكس التزام البورصة المستمر بتطوير سوق رأس المال المصري، وفتح آفاق تمويلية جديدة وواعدة أمام الشركات المحلية.

وركزت جلسات العمل على سبل تطوير سوق رأس المال وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.

وشملت الفعاليات 5 جلسات رئيسية ناقشت عدة محاور، حيث استعرضت الجلسة الأولى كيفية تلبية احتياجات التمويل المتزايدة والتعامل مع الاحتياجات الرأسمالية المتنامية التي تتجاوز قدرة السيولة المحلية، وتناولت الجلسة الثانية محور توزيع السيولة والرؤية الدولية، حيث ناقشت تركز السيولة وتحديات محدودية التغطية البحثية والرؤية الدولية للشركات المصدرة.

وتطرقت الجلسة الثالثة جاهزية القيد، مع التأكيد على أن عوائق الطرح غالباً ما تكون حواجز متصورة ونفسية أكثر من كونها عقبات تخطيطية، أما الجلسة الرابعة تناولت المسارات البديلة لجذب رؤوس الأموال عن طريق بورصة لندن بخلاف الاكتتابات العامة الضخمة والتقليدية، واختُتمت الجلسات بجلسة حول الإصلاحات الرامية إلى تطوير السوق المحلي والجهود المبذولة لدعم الأطر التنظيمية العابرة للحدود.

واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل الثنائي بين البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن؛ لدعم الشركات الكبرى والدولية وتيسير وصولها إلى قواعد متنوعة من المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من المخرجات العملية التي سيتم متابعتها والعمل على تنفيذها لسد الفجوات التي أظهرتها المناقشات.. ويعكس ذلك التزامًا واضحًا بألا يظل الحوار عند حدود تبادل الآراء وتشخيص التحديات، وإنما أن يتحول إلى مسار عمل واضح ومحدد، يقود إلى مخرجات ملموسة ويسهم في إحداث أثر فعلي ومستدام على السوق.