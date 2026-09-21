أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه.. وكهرباء سد النهضة لم تصل للإثيوبيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كذب على شعبه والعالم بشأن الاستفادة من كهرباء سد النهضة، مشيرًا إلى أن الشعب الإثيوبي لم تصله، بحسب قوله، الكهرباء المنتجة من السد، بينما جرى استغلال الكهرباء في عمليات تعدين العملات الرقمية «البيتكوين».

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن ملايين الإثيوبيين ما زالوا يستخدمون الحطب، متسائلًا عن جدوى التصريحات التي ربطت بناء سد النهضة بتحسين حياة الشعب الإثيوبي.

وتابع: «أبي أحمد كذب على شعبه ويعادي مصر»، مؤكدًا أن ما حدث في عام 2011 لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح أحمد موسى أن مصر أكدت أنه لن يكون هناك سد آخر جديد في إثيوبيا، كما أعلنت أنها لن تذهب إلى مفاوضات جديدة مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج.

وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالحها.