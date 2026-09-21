محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي، لعقوبة الإيقاف عن القيادة في إنجلترا لمدة 6 أشهر، بسبب واقعة تتعلق بسيارته الخاصة، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية بريطانية.

وكان صلاح قد غادر صفوف ليفربول في يونيو الماضي، بعد 9 مواسم قضاها داخل ملعب «آنفيلد»، لينتقل إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، صدر قرار بمنع محمد صلاح من القيادة في إنجلترا لمدة 6 أشهر، بعد يومين فقط من إعلان رحيله عن ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن كاميرا سرعة متنقلة رصدت سيارة صلاح، من طراز «رولز رويس» وتبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه إسترليني، أثناء تجاوزها السرعة القانونية في منطقة ويلمشلو بمقاطعة تشيشير خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن صلاح لم يُبلغ الشرطة بهوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت ارتكاب المخالفة، كما لم يستجب للخطابات المرسلة إليه من المحكمة، ليتم إدانته غيابيًا أمام قضاة في وارينجتون.

وتم تغريم صلاح مبلغ 660 جنيهًا إسترلينيًا، إلى جانب 120 جنيهًا رسومًا قضائية و264 جنيهًا كرسوم للضحايا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إسقاط تهمة تجاوز السرعة المحددة بـ30 ميلًا في الساعة، والاكتفاء بإدانته بسبب عدم الكشف عن هوية قائد السيارة.

مخالفة مرورية لمحمد صلاح

وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لمخالفة مرورية في إنجلترا، إذ سبق رصده في عام 2022 أثناء قيادة سيارته «فيراري F8 تريبوتو» بسرعة 63 ميلًا في الساعة، في منطقة تبلغ السرعة القصوى المسموح بها فيها 50 ميلًا في الساعة بمدينة ستوكبورت، وحصل وقتها على غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني.

كما سبق أن تم تصوير صلاح في عام 2018 أثناء استخدام هاتفه المحمول خلال القيادة بالقرب من ملعب «آنفيلد»، لكن لم تتم مقاضاته في تلك الواقعة لعدم كفاية الأدلة.