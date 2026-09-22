مقابر منحوتة في الصخر ومعسكر روماني.. تفاصيل اكتشاف أثري جديد في القليوبية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية شهدت اكتشاف مقابر تعود إلى العصر الروماني، مشيرًا إلى أن المقابر نُحتت داخل الأراضي الصخرية.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المقابر المكتشفة تتميز بكونها منحوتة في الصخر، إلى جانب وجود آثار لمعسكر روماني بالمنطقة، ما يضيف أهمية تاريخية وأثرية للموقع.

وأشار كبير الأثريين إلى أن بعض مناطق الدلتا، وخاصة القليوبية، شهدت وجود معسكرات تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من بينها عصور الهكسوس والرومان، وهذه المواقع تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مرتبطة بتاريخ المنطقة.

وأضاف أن هناك روايات تاريخية تشير إلى هروب مجموعة من اليهود من سوريا إلى مصر عام 145 قبل الميلاد، في إطار التحركات السكانية التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترات التاريخية.

وأعرب شاكر عن أمله في إنشاء متحف بمحافظة القليوبية، موضحًا أن المتحف يمكن أن يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ المحافظة وما شهدته من حضارات وفترات تاريخية متعاقبة.