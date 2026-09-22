سوهاج.. حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الليد بجهينة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن المتابعة اليومية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الأعطال، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع الالتزام بضوابط خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء.

محافظة سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بعدد من المناطق شملت شارع هندسة الري، ومنطقة سنترال جهينة، حيث تم فحص الكشافات.

وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة تشغيل الكشافات المعطلة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار حملات الإنارة والصيانة بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع الأعطال، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.