جيش اللصوص.. جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا في جنين | شاهد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الثلاثاء، بأن جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي سرق جرارا زراعيا من دوار جبع بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

جندي إسرائيلي يسرق جرارا زراعيا

ونشرت "شبكة قدس" الإخبارية مقطع فيديو يكشف عن قيادة الجندي الإسرائيلي للجرار الزراعي وهو يفر من القرية.

وفي نفس السياق، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم، بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت عدة منازل، وأحدثت خرابا في محتوياتها، واعتقلت الشاب الفلسطيني عبد الرحمن عادل غنام (27 عاما)، بعد نحو أسبوعين من الإفراج عنه.

ونقلت وكالة "وفا" عن رئيس بلدية جبع محمد البداد قوله إن حارس مستعمرة ترسلة، برفقة مجموعة من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المزارع إسماعيل عوض إسماعيل ونجله مكرم، واعتقلوهما، واستولوا على جرارهما الزراعي عند مدخل البلدة.