خلافات مالية تهدد إسرائيل.. أزمة في جيش الاحتلال بسبب نقص الصواريخ الاعتراضية

كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافات بين جيش الاحتلال ووزارة المالية بشأن إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر.

ووفقا لما أورده موقع "واللا" العبري، فإن المسئول الأمني الإسرائيلي أكد أن خلاف الجيش مع وزارة المالية سيؤثر في إنتاج صواريخ الاعتراض والذخائر ونشعر بالضرر.

وتعاني الولايات المتحدة وإسرائيل من نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية، خاصة بعد شهور من استمرار المواجهة ضد إيران، والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك أسفر عن مقتل كبار القادة في طهران على رأسهم المرشد علي خامنئي.

ونتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، تتجدد بين الحين والآخر الضربات بين الطرفين، إلا أن إيران توقفت عن قصف إسرائيل ووجهت جميع ضرباتها إلى الدول العربية.