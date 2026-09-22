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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فوق الـ 52 مجددا.. صعود مفاجيء في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

صعد سعر الدولار مجددا فوق مستوى الـ 52 جنيها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في جميع البنوك مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية.  

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار اليوم 

 

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.06 جنيه للشراء و69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست  52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.04 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع.     

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